Terug naar hun baasje: dieren tonen dezelfde emoties als de geredde mensen in Cherson

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland enige verdachte van opblazen stuwdam zegt EU-buitenland­chef, dodental opgelopen naar 12

De stuwdam in Oekraïne is opgeblazen en alles wijst erop dat Rusland daar de hand in had, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. De Oekraïense binnenlandse veiligheidsdienst zegt dat een telefoontje te hebben onderschept waaruit blijkt dat Russische troepen de dam van Kakhovka in de regio Kherson hebben opgeblazen. En de Krim-kunstschatten, die het Amsterdamse Allard Pierson Museum al jaren noodgedwongen onder zijn hoede heeft, moeten worden teruggegeven aan Oekraïne. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.