Terwijl Francesca (100) aan haar keukentafel zit, krijgt ze een corona-vaccin

Ook Huis van Afgevaar­dig­den VS stemt in met herdenking einde slavernij als nationale feestdag

5:03 In navolging van een unanieme 'ja'-stem in de Senaat heeft ook het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden woensdag ingestemd met een wetsvoorstel om van Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht, een nationale feestdag te maken.