Testevenement succesvol in Spanje: niemand raakt besmet met het coronavirus

15:54 Er zijn vandaag fors meer nieuwe coronabesmettingen vastgesteld: 9737. Dat zijn er 2609 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 734. De stijging zet dus door. Het aantal van vandaag is het hoogste aantal sinds Tweede Kerstdag. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2756, 71 minder dan de vorige dag. Ernst Kuipers: ,,We lijken in ziekenhuizen licht over de top te zijn, die op 5 januari lag.” Volg het laatste coronanieuws hier. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.