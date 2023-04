Texaan schiet tijdens date nep-parkeerwachter dood om daarna etentje te hervatten

Niets gebeurd

Eenmaal in het restaurant aan de overkant van de straat, laat de ober weten dat parkeren gratis is en het stel dus is opgelicht. Getuigen zagen vervolgens hoe de woedende man naar buiten sprintte. Uit zijn auto haalde hij een pistool waarmee hij de 46-jarige ‘parkeerwachter’ van eerder die avond doodschoot.

Tegen Amerikaanse media zegt de advocaat van de vrouw dat het etentje hierna is hervat. Aguirre liep namelijk terug naar de burgertent en deed alsof er niets gebeurd was. Zijn wapen had hij teruggelegd in de auto. ,,Ze wist dat hij kwaad was, en verhaal ging halen bij die oplichter. Maar ze hebben hun date voortgezet”, aldus haar advocaat tegen televisiezender KPRC 2. ,,Uiteindelijk voelde hij zich niet op z'n gemak en zijn ze vertrokken.”