Texas bereidt zich voor op windsnelheden tot 250 km per uur

Trump: transgenders niet welkom in het leger

3:22 Transgender rekruten zijn niet welkom in het Amerikaanse leger. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een memo ondertekend waarin hij het Pentagon opdraagt om geen transgenders meer te rekruteren. Hij maakte de beslissing in juli al bekend via Twitter, maar gaf toen geen achtergrondinformatie. Het besluit draait een beslissing van zijn voorganger Barack Obama terug.