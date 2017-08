Levensbedreigende orkaan Harvey raast richting Texas

De verwachting is dat de orkaan vanavond laat of morgenochtend lokale tijd de kust van Texas, ter hoogte van de stad Corpus Christi, zal bereiken. Terwijl Harvey zich langzaam naar het vaste land begeeft, wordt hij steeds krachtiger, zeggen meteorologen. ,,Orkanen worden ingedeeld in categorieën van 1 tot 5", legt Ben Lankamp van Weerplaza uit. ,,Harvey heeft nu nog categorie 2, maar zal tegen de tijd dat-ie aan land komt waarschijnlijk categorie 3 bereiken. Dan spreekt men van een zware orkaan."

Lankamp: ,,Een orkaan bestaat uit een enorm gebied met onweersbuien die om het oog heen draaien. De komende dagen kan er 250 tot 1000 millimeter regen vallen op de plek waar Harvey aan land komt. Ter vergelijking: in Nederland valt er ongeveer 1000 millimeter regen per jaar." Op het moment dat Harvey aan land komt, zal hij waarschijnlijk de zwaarste orkaan in de VS in twaalf jaar zijn. ,,Sinds orkaan Wilma in 2005 is er geen orkaan in de derde categorie voorgekomen." Wilma veroorzaakte 35 doden en meer dan 20 miljard dollar schade in de staat Florida.