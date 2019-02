Thaise koning is niet blij met politieke aspiraties van zijn zus: ‘Ongepast’

Politie voorkomt ‘drugs-tsuna­mi’ met record­vangst in haven VS

11:28 In twee containers in de haven van Long Beach (Californië) is de grootse crystal meth-vondst gedaan in de Amerikaanse geschiedenis. In dozen die volgens de labels geluidsapparatuur zouden bevatten, werd 1728 kilo methamfetamine gevonden, ook bekend als 'ice'.