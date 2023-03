Tien mensen aangeklaagd na dood zwarte gevangene in ziekenhuis VS

De 28-jarige man, Irvo Otieno, stierf op 6 maart in het hospitaal in Petersburg nadat hij wegens zijn geestelijke toestand was overgeplaatst vanuit een plaatselijke gevangenis. Volgens de voorlopige resultaten van de autopsie kwam hij om door verstikking terwijl hij ,,fysiek in bedwang werd gehouden”, aldus het OM in een verklaring.