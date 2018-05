Tien mensen onthoofd in Mozambique door 'onbekende Islam-terroristen'

Japan slacht 333 walvissen, waaronder 122 zwangere vrouwtjes, 'voor onderzoek'

20:24 Japan heeft opnieuw honderden walvissen geslacht in het Zuidpoolgebied. Reden van de slachtpartij is het zogezegde wetenschappelijke 'walvissenprogramma' van het land. Vanuit dat programma organiseert Japan jaarlijks een jacht in de zomermaanden. Het gaat in totaal om 333 dwergvinvissen.