Tienduizenden agenten, straaljagers en helikopters paraat voor veilige NAVO-top in Madrid

Paniek in nachtclub Kroatië: onbekende schiet traangas af, ook Nederlan­ders binnen

Een onbekende heeft gisteren in een bomvolle nachtclub in de Kroatische stad Split traangas afgevuurd. Zeker negentig mensen raakten daarbij (licht)gewond. In de club, waar op dat moment ook Nederlanders aanwezig waren, brak grote paniek uit.

25 juni