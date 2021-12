Tienduizenden demonstreren in Polen tegen wet die persvrijheid kan beperken

Apeldoorn­se arts in Zuid-Afri­ka: ‘Misschien is omikron uiteinde­lijk wel een zegen’

De omikronvariant is ‘heel duidelijk minder ziekmakend’ dan de eerdere varianten van het coronavirus. Dat zegt Hugo Tempelman, een arts uit Apeldoorn die al een lange tijd in Zuid-Afrika werkt. ,,Misschien is omikron uiteindelijk wel een zegen", zegt hij met een slag om de arm.

17:41