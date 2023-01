Tienduizenden schuifelen langs opgebaarde paus: ‘Je kunt zien dat hij geleden heeft’

Ongeloof en afschuw nadat man ex in brand steekt en twee kinderen meeneemt in vuurdood: ‘Hij is een monster’

In het Belgische dorp Vaudignies heeft een 41-jarige man zijn ex in brand gestoken. Nadien pleegde hij zelfmoord door zijn auto in brand te steken. Hun twee kinderen van 9 en 7 nam hij mee in de vuurdood. Ook de ex-partner overleefde het familiedrama niet. Familie en kennissen reageren vol afschuw op de feiten. ,,Het is een vreselijk familiedrama, er zijn geen woorden voor, het is onaanvaardbaar. Waarom betrek je de kinderen hierbij?”

10:10