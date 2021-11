Tiener (14) in Liverpool opgepakt wegens moord 12-jarig meisje

De Britse politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij op een 12-jarig meisje in het centrum van Liverpool. Het meisje, Ava White, was donderdagavond met vrienden in de stad om naar het traditionele aansteken van de kerstverlichting in de stad te kijken toen ze met een mes werd aangevallen.

Een 14-jarige jongen, wiens identiteit niet is vrijgegeven, is aangeklaagd voor moord en wapenbezit. De politie zegt dat hij in voorlopige hechtenis is genomen en dat hij maandag voor de rechtbank zal verschijnen. Drie andere jongens, tussen 13 en 15 jaar oud, zijn ook opgepakt. Zij zijn hangende het onderzoek inmiddels weer voorwaardelijk vrijgelaten.

Ava zou volgens de politie betrokken zijn bij een “verbale ruzie” die escaleerde in een “aanval op haar met een mes”. Ze werd met een ambulance naar het kinderziekenhuis gebracht, maar stierf korte tijd later aan haar verwondingen. De aanvallers gingen er vandoor, maar konden op basis van bewakingscamerabeelden worden aangehouden.

Getuigen

De politie heeft zaterdag ook beelden vrijgegeven van een busje dat ten tijde van de aanval in de buurt was, in de hoop dat de bestuurder een belangrijke getuige is van de moord. ,,Vertrouw alsjeblieft op ons dat we er alles aan doen om dit tragische incident te onderzoeken’’, aldus hoofdinspecteur Sue Coombs, die bovendien opriep om de privacy van de familie te respecteren “in deze moeilijke tijden”.

,,Het is van cruciaal belang, nu we het onderzoek voortzetten, dat niemand commentaar geeft of namen post op sociale media, die mogelijk een invloed kunnen hebben op het verkrijgen van gerechtigheid voor Ava’s familie.’’

