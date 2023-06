Tiener (19) die omkwam bij duik naar Titanic was ‘doodsbang’: ‘Hij deed het echt voor zijn vader’

Met videoDe jongste passagier van de Titan, het duikbootje dat implodeerde tijdens de expeditie naar het wrak van de Titanic, heeft geaarzeld over de trip. Suleman Dawood (19) was eigenlijk doodsbang, maar ging uiteindelijk toch mee om zijn vader Shahzada (48) een plezier te doen.

Dat vertelt Azmeh Dawood, een in Amsterdam woonachtige oudere zus van Shahzada en tante van Suleman, in een interview met het Amerikaanse NBC News. Haar neefje zou voorafgaand aan de reis tegen een familielid hebben gezegd dat hij ‘er niet veel zin in had’ en ‘als de dood’ was. De 19-jarige universiteitsstudent ging uiteindelijk toch mee aan boord van OceanGate’s onderzeeër, omdat de reis in het weekend van Vaderdag viel en hij graag zijn vader een plezier wilde doen. De Pakistaanse zakenman was zeer gepassioneerd over verhalen rond de Titanic, aldus Azmeh.

,,Ik denk steeds aan Suleman daarbinnen, misschien snakkend naar adem... Om eerlijk te zijn is het verlammend geweest’’, vertelt Azmeh in een telefonisch interview aan NBC, vanuit haar huis in Amsterdam. Ze woont daar met haar man Jonathan. De tante was er kapot van toen OceanGate, het bedrijf achter de Titan-expeditie, donderdag bevestigde dat alle vijf passagiers aan boord dood waren. De Amerikaanse kustwacht zegt dat brokstukken in het zoekgebied overeenkwamen met een ‘catastrofale implosie’.

Volledig scherm Suleman Dawood. © AP

,,Ik kan het niet geloven’’, zegt Azmeh snikkend. ,,Het is een onwerkelijke situatie.’’ Sinds de Titan zondag vermist raakte, hield ze al het nieuws bij over de zoektocht. ,,Ik heb het gevoel dat ik in een hele slechte film zit. Ik kan haast geen ademhalen als ik aan hen denk.’’

Azmeh en Shahzada zijn erfgenamen van een van de rijkste families in Pakistan. Het zakenimperium van de familie, Dawood Hercules Corp., heeft investeringen in de landbouw, de gezondheidssector en andere industrieën. Shahzada was vicevoorzitter van de in Karachi gevestigde Engro Corporation en adviseur van de Prince’s Trust International, een liefdadigheidsorganisatie opgericht door de Britse koning Charles.

De laatste jaren had Azmeh geen contact meer met Shahzada. Aan NBC vertelt ze dat ze negen jaar geleden, nadat ze de diagnose primaire progressieve multiple sclerose kreeg, verhuisde naar Amsterdam zodat ze makkelijker toegang zou hebben tot medicinale cannabis. Haar broer en andere familieleden keurden haar cannabisgebruik af en daardoor verwaterde het contact. Maar door het nieuws dat Shahzada is omgekomen, beseft ze hoeveel ze van haar broer houdt. ,,Hij was mijn kleine broertje’’, zegt ze huilend. ,,Ik hield hem vast toen hij werd geboren.’’

Azmeh vertelt dat Shahzada van jongs af aan ‘absoluut geobsedeerd’ was door de Titanic. Ze keken vaak naar A night to remember uit 1958, een Brits drama over het zinken van het cruiseschip. Ze was dan ook niet verbaasd toen ze hoorde dat haar broer kaartjes had gekocht voor de OceanGate-missie. Het was niet iets wat zij ooit zou doen. ,,Als je me een miljoen dollar zou geven, zou ik nog niet in de Titan zijn gestapt.’’

Volledig scherm Zakenman Shahzada Dawood (rechts) en zijn zoon Suleman. © AFP

Naast Shazada en Suleman Dawood kwamen de andere drie opvarenden ook om het leven bij de implosie zondag. Het gaat om luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77) en Stockton Rush (61), medeoprichter van OceanGate.

