Tiener hoopt op hereniging oma na beschuldiging opa van misbruik

Een Britse tiener heeft een aangrijpende open brief geschreven aan haar grootmoeder, in de hoop dat zij hun hechte band van vroeger een nieuwe kans wil geven. De oma spreekt al een jaar niet meer tegen het meisje, nadat zij haar opa ervan beschuldigde dat hij haar als kind had misbruikt. De man stapte uit het leven tijdens het proces vorig jaar.

Zij en haar oma Vivienne (62) waren altijd erg close. Ze bakten samen taarten, gingen op reis en als ze een probleem had, kon Megan altijd bij haar grootmoeder terecht. Maar alles veranderde toen het meisje plots een duister geheim opbiechtte aan haar moeder.

Misbruik

Ze vertelde dat haar opa Malcolm Harrison (74) haar als kind seksueel misbruikt en verkracht had. Dat gebeurde volgens haar toen ze tussen de 8 en 10 jaar was. ,,Hij zei dat ik het niet aan mama mocht vertellen, dat het ons geheimpje was", doet ze haar verhaal. ,,Maar toen ik 10 werd, zei ik hem dat ik het toch aan iemand zou zeggen als hij er niet mee stopte. Hij hield er toen meteen mee op."

Jarenlang had ze naar eigen zeggen gezwegen, omdat ze haar oma niet wilde verliezen. Haar moeder Vanessa White (36) vond dit geen goed idee. ,,Ik zei haar dat we het juiste moesten doen en naar de politie moesten stappen", zegt ze. En dat deden ze.

Benzine

Er kwam een rechtszaak over het misbruik, waarin het meisje getuigde in de rechtszaal. Haar opa ontkende alles en pleegde zelfmoord op de laatste dag van zijn proces, 30 juni vorig jaar. Volgens de politie overgoot hij zijn wagen met benzine en stak hij hem in brand terwijl hij er zelf in zat.

Het proces werd stopgezet omdat de verdachte overleden was, waardoor hij uiteindelijk nooit werd veroordeeld. ,,Hij zou waarschijnlijk een celstraf hebben gekregen als hij schuldig was bevonden", aldus Richard Burton van de politie uit Derby. ,,Maar we weten dat hij tegen zijn vrouw had gezegd dat hij dat niet zag zitten."

Megan, die een opleiding tot schoonheidsspecialiste volgt en parttime bij McDonald's werkt, bleef bij haar verhaal en dat resulteerde in een stilte van een jaar van de kant van haar oma. Nu heeft ze de vrouw een aangrijpende brief gestuurd, waarin ze smeekt om weer de hartsvriendinnen te worden die ze vroeger altijd waren. ,,Ik wil haar gewoon terug. We hadden vroeger zo'n sterke band."

Leugens

In haar brief schrijft Megan dat ze beseft dat ze waarschijnlijk de laatste persoon is van wie haar oma iets wil horen. ,,Ik weet dat het moeilijk is, maar ik mis je ongelofelijk. Je vraagt je vast af waarom ik al die dingen heb gezegd, dingen waarvan je denkt dat het leugens zijn, maar dat zijn ze niet oma. Alles wat ik verteld heb, is waar. Elk woord. De reden waarom ik zo lang heb gezwegen, ben jij. Ik was bang dat ik je zou verliezen. Ik wilde dat alles oké zou blijven tussen ons. Ook al was het moeilijk voor mij. Oma, ik zie je graag en je zal altijd mijn oma blijven, wat er ook gebeurt. Haat me alsjeblieft niet."

Moeder Vanessa hoopt dat de brief effect zal hebben. ,,Het kan me niet schelen wat mijn moeder over mij denkt, maar ik wil dat ze weer vrienden wordt met Megan. Nadat papa gearresteerd was, belde ik haar om haar te zeggen dat het me speet, maar ze gooide de hoorn op de haak. Sindsdien hebben we niets meer van haar gehoord, ook niet op feest- en verjaardagen. Megan heeft daar zoveel last van dat ze zichzelf verminkt. Ik hoop dat dit eindelijk kan ophouden."

