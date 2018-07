Tientallen dierenactivisten vallen Belgisch slachthuis binnen

Schandaal

Enorm verrast

Thomas De Roover-De Brauwer, de zaakvoerder van het slachthuis, betreurt de actie. ,,We zijn enorm verrast maar ook geschrokken en verbolgen over de manier waarop de actievoerders ons bedrijf zijn binnengedrongen. Eén varken werd hardhandig aangepakt, het dier werd over een hok gesleurd en meegenomen. Het varken werd in een auto geladen die daarna snel is weggereden. We vragen ons af of het dier in kwestie dit zal overleven."



Hij vervolgt: ,, Als je een levend varken zo behandelt, ontstaat een stressreactie die kan leiden tot de spontane dood van het dier. Dat kan toch allerminst de bedoeling zijn van dierenactivisten? We hebben aangeboden om ter plaatse met hen in dialoog te gaan maar daar was geen draagvlak voor."



De actie heeft volgens de woordvoerder voor bijzonder veel stress gezorgd bij de dieren in het slachthuis. ,,Of we klacht gaan indienen tegen de actievoerders? Dat weten we nog niet, het is op dit moment ook niet onze hoofdzorg. Prioriteit is nu de rustige heropstart van onze productie. Dierenwelzijn staat hier heel hoog op de agenda, het is belangrijk dat de rust snel hersteld wordt.”