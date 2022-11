Tientallen doden bij aardbeving op Java in Indonesië, honderden gewonden

drugsoorlog Het houdt maar niet op in Antwerpen, familie voor zoveelste keer belaagd met explosief

Bij een woning in het Antwerpse district Berchem in België is vannacht opnieuw een explosief afgegaan. Volgens Vlaamse media gebeurde dat in de Deken De Winterstraat, bij een Belgische familie waar de afgelopen maanden meerdere keren aanslagen zijn gepleegd en Nederlanders voor zijn opgepakt.

18 november