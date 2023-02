Tientallen doden bij aardverschuivingen in zuiden Peru

Geen hoger beroep in zaak Nederlands bombarde­ment Chora

De Nederlandse Staat gaat niet in hoger beroep in de rechtszaak over het Nederlandse bombardement op een wooncomplex in Chora in Afghanistan. Deze vond plaats in 2007, tientallen burgers kwamen op. ,,De Staat zal berusten in het vonnis van de rechtbank”, schrijft minister Kajsa Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer.

