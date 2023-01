Tientallen doden bij ernstig busongeluk in Senegal, president kondigt drie dagen rouw aan

Het ongeluk gebeurde vannacht rond 2 uur in het zuidwesten van het land, bij de regio Kaffrine. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.

De twee bussen botsten in Gniby, bijna 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Dakar. De president van het West-Afrikaanse land, Macky Sall, heeft geschokt gereageerd en drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanaf 9 januari. Over de oorzaak van het verkeersongeluk is nog niets bekend.

Er gebeuren vrij regelmatig busongelukken in het Afrikaanse land. Vorige week nog stierven veertien mensen bij een aanrijding, weet het Franse persbureau AFP. Het ongeluk van afgelopen nacht is echter het dodelijkste in jaren.

‘Naar aanleiding van het ernstige ongeval van vandaag in Gniby waarbij veertig doden vielen, heb ik besloten tot een nationale rouwperiode van drie dagen vanaf 9 januari', schrijft president Macky Sall aan zijn landgenoten. ‘Op dezelfde datum zal een interministeriële raad worden gehouden om stevige maatregelen te nemen op het gebied van verkeersveiligheid en openbaar personenvervoer’, voegde hij eraan toe.

Oeganda

In het oosten van het continent is een bus die onderweg was van Oeganda naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi zaterdagavond verongelukt. Daarbij zijn ruim twintig doden en bijna vijftig gewonden gevallen volgens de plaatselijke autoriteiten. De bus was in Lwakhaha net de grens overgestoken. De autoriteiten vermoeden dat de buschauffeur veel te hard reed en daardoor uit de bocht vloog.