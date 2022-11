Tientallen doden door brand in chemische fabriek China

Vaker op het randje van (kern)oorlog: de torpedo wordt niet gelanceerd, dankzij één man

De wereld hield even de adem in: de raketinslag in Polen had zomaar verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Het is niet voor het eerst dat de wereld langs een kernoorlog scheert. Met hoofdrollen voor een beer en een computerchip van een paar dubbeltjes.

17 november