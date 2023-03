Tientallen doden door brand in migrantenopvang Mexico

Acht mensen opgepakt die mogelijk aanslag wilden plegen in België

De politie heeft acht mensen opgepakt - drie in Brussel en vijf in Antwerpen - die ervan verdacht worden een aanslag te willen plegen in België. Dat deelt het federaal parket, vergelijkbaar met het Openbaar Ministerie in Nederland, mee in een persbericht. ,,Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.