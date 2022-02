Tientallen doden en gewonden door overstroming in hoofdstad Ecuador

Video's ‘Vrijheids­kon­vooi’ Canadese truckers arriveert in Ottawa, ‘Trudeau in veiligheid gebracht’

Duizenden mensen zijn inmiddels - onder het zogenoemde Vrijheidskonvooi - zaterdag in de Canadese hoofdstad Ottawa aangekomen. Een gedeelte daarvan is met de truck vanuit Vancouver gekomen om te protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De autoriteiten verwachten zo'n tienduizend demonstranten. In Ottawa is het op het ogenblik bitter koud met een temperatuur van -21 graden.

