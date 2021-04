Tientallen doden na instorten tribune bij bedevaart Israël

Wrak gezonken Indonesi­sche duikboot gevonden, alle 53 opvarenden omgekomen

25 april Het wrak van de gezonken Indonesische duikboot is gevonden. De onderzeeër is in drie stukken gebroken. Alle 53 bemanningsleden zijn omgekomen. Dat meldde de legerleiding vandaag op een persconferentie. President Joko Widodo heeft de nabestaanden gecondoleerd. Alles wordt nu in het werk gesteld om het wrak te bergen.