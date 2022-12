Tientallen inwoners Lissabon geëvacueerd om grote wateroverlast na hevige regenval

De Portugese hoofdstad Lissabon is vandaag getroffen door grote wateroverlast als gevolg van hevige regenval. In delen van de stad zijn onder meer straten overstroomd en auto’s weggespoeld. Ook is het openbaar vervoer grotendeels stilgelegd, tientallen scholen zijn dicht en meerdere wegen zijn gesloten. Winkels en restaurants zijn vol water gelopen.

De gemeente heeft waarschuwingscode rood afgegeven voor het slechte weer. Burgemeester Carlos Moedas roept mensen op thuis te blijven en niet te reizen in Lissabon. De stad ligt aan de monding van de rivier Taag. Omdat er een risico bestaat dat de rivier overstroomt, is een noodplan geactiveerd. Met name in de buurt van de rivier zou het gevaarlijk zijn. Inmiddels worden de hulpdiensten ook bijgestaan door militairen.

Tientallen scholen in de gemeente Oeiras, onderdeel van het district Lissabon, zijn gesloten en studenten zijn naar huis gestuurd. Aan de noordkant van de stad zitten twaalf mensen vast in hun huizen door een aardverschuiving, veroorzaakt door de enorme hoeveelheid water. Reddingsteams zijn bezig met het verwijderen van de modder. Elders in de stad zijn mensen uit hun huizen geëvacueerd. In een wijk dichtbij de rivier zijn 22 mensen gered uit een gebouw, onder wie 6 medewerkers van een supermarkt. Één persoon moest naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Bewoners proberen water te lozen in Campo Maior. © ANP/EPA

Overlast

Ook elders in Portugal is sprake van overlast, maar het gebied in en rond Lissabon en het nabijgelegen district Portalegre, dat eveneens kampt met overstromingen, zijn het ergst getroffen. Daar staat in sommige huizen het water ‘tot aan het plafond’, citeert CNN Portugal enkele ooggetuigen. Bij de Portugese hulpdiensten zijn sinds middernacht al bijna 1500 incidenten gemeld, waarvan 848 uit Lissabon. Vorige week woensdag kampte de Portugese hoofdstad ook al met overstromingen: toen kwam een vrouw om het leven in een ondergelopen kelder.

De komende dagen blijft het nat en stormachtig, zegt IPMA, de Portugese evenknie van het KNMI. Vanmiddag neemt de hoeveelheid regenval zelfs toe. Autoriteiten vragen de inwoners om ‘kalm te blijven’ en het huis niet te verlaten als het niet nodig is. ,,Vandaag is een dag om thuis te blijven en te werken. Een beetje zoals we deden tijdens de pandemie’’, zegt IPMA-baas Miguel Miranda op tv-zender SIC.

Er zijn al jaren plannen voor een vijf kilometer lange drainagetunnel door Lissabon, maar daar is nooit wat van gekomen. Dat leidt nu tot grote kritiek. Burgemeester Carlos Moedas belooft nu dat de bouw binnenkort zal beginnen.

Volledig scherm Een verlaten auto op een rotonde bij de Ikea in een buitenwijk van Lissabon. © AFP