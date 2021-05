Tientallen lichamen gevonden in achtertuin van oud-politieagent in El Salvador

Video Twee doden en minstens 150 gewonden bij ongeluk in overvolle synagoge op Westelijke Jordaanoe­ver

17 mei Bij het instorten van een tribune in een overvolle synagoge in een Joodse nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 12-jarige jongen en een man van in de vijftig. Ook zijn ruim 150 mensen gewond geraakt. Een deel van de gewonden is er slecht aan toe, aldus een woordvoerder van de Israëlische medische hulpdienst Magen David Adom.