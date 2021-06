Tientallen mensen naar herdenking voor Conings: Politie geeft toch toestemming

VIDEO Amerikaan­se studente dood gevonden in Rusland na sms: ‘Ik hoop dat ik niet ontvoerd word’

23 juni Catherine Serou (34) stapte vorige week dinsdag bij een bushalte in de auto van een onbekende in de Russische stad Nizhny Novgorod, 400 km ten oosten van Moskou. De Amerikaanse studente wist niet dat de man die haar een lift gaf, een stevig strafblad had. Ze stuurde nog een verontrustende sms naar haar moeder in de VS. Zaterdag trof de politie haar levenloze lichaam aan in een bosrijke omgeving.