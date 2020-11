Tientallen mijnwerkers vast in ingestorte mijn Zimbabwe

43-jarige die hondje Dribbel doodstak bekende hardloper: ‘Hij had zijn route op Strava al gewist’

22 november De 43-jarige man die de hond Dribbel doodstak in het Vlaamse Waasmunster is een bekende ultraloper. Het is nog altijd een raadsel wat hem bezielde. Temeer omdat de man ook actief is in de plaatselijke natuurbeweging en als wetenschapper werkt voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Hij wordt omschreven als een loopfreak en natuurmens.