Tientallen objecten beschadigd in musea Berlijn, mogelijk actie van corona-complotdenkers

Complotprediker

De Duitse complotprediker Attila Hildmann meldde volgens hen in augustus en september op zijn Telegram-kanaal dat in het Pergamonmuseum, dat toen nog gesloten was vanwege corona, de ‘Troon van Satan’ staat. Hij verkondigde ook dat het museum het centrum is van de ‘wereldwijde satanistenscene en coronacriminelen’ en zei: ,,Hier brengen ze 's nachts hun mensenoffers en ontheiligen ze kinderen.” Daarmee verwees de ultrarechtse antisemiet, die bekend werd als veganistische kookboekenschrijver en deelnemer aan de Duitse Let’s Dance (2016) en Sky Masterchef (2017), naar de uit Amerika overgewaaide QAnon-complottheorie.

Volgens deze theorie is het coronavirus een complot van een geheime elite die uit is op wereldheerschappij en kinderen ontvoert en misbruikt om zich daarna te goed te doen aan hun bloed vol adrenaline. Hildmann is met 80.000 volgers op berichten-app Telegram een van de belangrijkste verspreiders van de QAnon-complottheorie in Duitsland, schreef The New York Times vorig weekend.