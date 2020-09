‘Tientallen uitgedroogde nijlpaarden dreigen om te komen door aanhoudende droogte’

Zoontje dat Duits gezinsdra­ma overleefde: ‘Mij zie je niet meer, al mijn broertjes en zusjes zijn dood’

16:50 De jonge moeder die afgelopen week vijf van haar zes kinderen vermoordde in het Duitse Solingen (Noordrijn-Westfalen) heeft haar oudste zoontje dat op school was na het drama op de hoogte gebracht van de dood van zijn broertjes en zusjes. Dat deed Christiane K. (27) nadat ze de school had gebeld met de boodschap dat Marcel (11) moest komen vanwege ‘een sterfgeval in de familie.’