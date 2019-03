Tientallen zwaargewonden door hevige turbulentie op vlucht naar New York

Tunesië onderzoekt plotselin­ge dood van elf baby's in één ziekenhuis

4:12 De Tunesische minister van Volksgezondheid Abdel-Raouf El-Sherif heeft zaterdag zijn ontslag ingediend na de mysterieuze dood van elf pasgeboren baby’s in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De baby’s stierven donderdag en vrijdag in een tijdsbestek van 24 uur.