Tijd dringt bij nieuwe EU-top: ‘Akkoord of niet, de Britten zijn 1 januari definitief weg’

Wat is de stand van zaken?

,,Dat is een goede vraag. Er wordt in elk geval nog gepraat. En dat is al heel wat, sinds de Britten vorige maand met hun brexitwet kwamen. Die gaat over de interne markt van het Verenigd Koninkrijk. De Britten willen dat voor Noord-Ierland dezelfde regels gelden als voor andere delen van het VK. Maar dat gaat lijnrecht in tegen wat tien maanden geleden al is vastgelegd in het scheidingsakkoord met de Europese Unie (namelijk aparte regels voor Noord-Ierland, omdat dat grenst aan EU-lidstaat Ierland en er een zekere controle moet zijn op wat er de EU binnenkomt). Dit is echt een vertrouwensbreuk. Je kunt niet onderhandelen over het ene akkoord en tegelijkertijd een ander akkoord schenden. Tot twee weken geleden is er dan ook niet echt verder onderhandeld. Al lag dat natuurlijk niet alleen hieraan. De coronacrisis vraagt natuurlijk ook heel erg veel aandacht.”