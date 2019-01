'Tijdperk Trump vraagt om een ervaren oma'

Video Dronken man schopt stennis op vlucht vanuit Eindhoven, crew vraagt hulp passagiers

1 januari Een vliegtuig van Transavia dat vanuit Eindhoven onderweg was naar Tenerife heeft vanmiddag een tussenlanding moeten maken in Faro omdat een dronken passagier zich agressief gedroeg. De crew had grote moeite de scheldende man onder controle te krijgen en riep de hulp van passagiers in. Uiteindelijk is hij overmeesterd.