Tiktokker roept volgers op in haar laatste video: ‘Ik had niet moeten wachten, haal dat vaccin’

,,Ik heb niet veel energie om te praten, dus ik ga proberen dit snel te doen. Ik ga een paar pauzes nemen”, zei Blankenbiller in de video van 15 augustus, die meer dan 1,1 miljoen keer is bekeken.

Tekst gaat verder onder video.

@atasteofalex **Also, Tonic Water. Nasty stuff but good for you!! Stay safe out there guys! ♬ original sound - It’s Alex, Betch. 💋 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de video geeft Blankenbiller, die volgens Amerikaanse media in Jacksonville, Florida woont, aan niet gevaccineerd te zijn. ,,Ik ben niet anti-vax. Ik probeerde gewoon mijn onderzoek te doen. Ik was bang en ik wilde dat ik en mijn familie het allemaal tegelijkertijd zouden doen. En zoals jullie vast wel weten, is het moeilijk om iedereen het ergens over eens te laten worden als mensen er anders over denken’’, zo geeft ze een inkijkje in haar overwegingen.

Blankenbiller, die zichtbaar benauwd was tijdens het spreken, zei dat het ‘een vergissing was’ dat ze zich niet had laten vaccineren.

,,Ik had niet moeten wachten”, erkende ze, om vervolgens haar volgers te smeken: ,,Zelfs als je maar 70 procent zeker bent dat je het vaccin wilt, ga het dan halen. Wacht niet. Ga het halen. Want als je het krijgt dan beland je hopelijk niet zoals ik in het ziekenhuis.”

De video werd iets meer dan een week voordat Blankenbiller stierf gepost. Haar zus Cristina Blankenbiller bevestigde haar dood in een Facebook-bericht. ,,Ik dank u allen voor uw gebeden voor mijn familie. Ik ben bedroefd en mijn hart breekt nu ik moet delen dat mijn oudere zus vandaag naar de hemel is geroepen. Megan was zo’n mooi persoon die alles gaf aan iedereen in nood. Ze was een licht overal om haar heen en bracht vreugde aan iedereen die ze ontmoette”, stond in het Facebook-bericht van 24 augustus. ,,Ze is voor altijd geliefd en was de beste grote zus en vriend waar iemand om had kunnen vragen. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet in mijn gedachten en in mijn hart is.”

Tekst gaat verder onder video.

@atasteofalex The ‘vid got me guys. DO NOT WAIT TO GET VACCINATED! Go now!! And please pray/send good vibes, etc for me. ❤️ Stay safe muffins! 💋 ♬ original sound - It’s Alex, Betch. 💋 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Megan Blankenbiller onthulde in een TikTok-video van 13 augustus dat ze Covid had en in het ziekenhuis was opgenomen. In een andere post werd ze emotioneel toen ze vertelde over het horen van wat volgens haar het geschreeuw was van familieleden die een geliefde hadden verloren. Die video werd miljoenen keren bekeken.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins: