Tim trilt heen en weer in Sloveens huis door aardbeving in Kroatië: 'We waren in shock’

Kroatië is vandaag in de ban van een aardbeving die zeker zes mensen het leven heeft gekost . De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije. Tim Zupančič zat ongeveer tweehonderd kilometer verderop in Domzale, een Sloveens dorp ten noorden van hoofdstad Ljubljana. Hij trilde van de bank af, vertelt hij. ,,Ik heb wel eens eerder een aardbeving meegemaakt, maar deze voelde veel sterker aan.”

Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.4 lag bij Petrinja, 45 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb, waar ook veel schade is. De ramp kostte aan zeker zes mensen het leven, onder wie een 12-jarig meisje. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin.

Tim Zupančič, student International Business in Breda, heeft familie in Zagreb zitten. Ze maken het naar omstandigheden goed. ,,Er was alleen wat lichte schade in hun huis. Niemand is gewond geraakt, maar ze zijn wel geschrokken. Het is voor hun al de derde aardbeving in één jaar.”

Maandagochtend werd het centrum van Kroatië ook al getroffen door een aardbeving van 5,2 op de Schaal van Richter. Het epicentrum van die beving lag in de omgeving van de hoofdstad Zagreb, daarbij vielen geen slachtoffers. In maart werd Kroatië eveneens getroffen door een aardbeving. Daarbij vielen toen één dode en 27 gewonden.

Vloeibaar

Tot zijn eigen verbazing maakte Tim de aardbeving van vanmiddag zelf ook nog mee. De jonge Nederlandse student met Sloveense wortels verblijft tijdelijk bij zijn ouders in Domzale. Hij zat samen met ze op de bank televisie te kijken toen de hele woning ineens ‘op een heel aparte manier’ begon te trillen. ,,Direct daarna begonnen ook beeldjes, glazen en andere losse dingen op en neer te bewegen. Ik heb wel eens eerder een aardbeving meegemaakt, maar deze voelde toch veel sterker aan. De vloer voelde tijdelijk even vloeibaar aan, heel vreemd.”

De schokken duurden ongeveer vijftien seconden. Het gezin bleef kalm en hoefde niet te schuilen. ,,We waren vooral stil, in shock eigenlijk”, vertelt hij. ,,Direct daarna hebben we bij de buren en familie gecheckt of alles ok was. Niemand heeft gelukkig schade. Van kennissen hoorde ik dat de trillingen in Ljubljana wel iets langer duurden. Daar is wel sprake van lichte schade.”

Uit voorzorg sloot de Sloveense regering de kerncentrale van Krsko. Deze ligt direct aan de grens met Kroatië. Het gaat om een standaardprocedure bij dergelijke situaties. In het Sloveense parlementsgebouw brak vanmiddag ook paniek uit toen het hele pand ineens begon te trillen. Beelden van rennende parlementsleden gaan viraal op internet. ,,Zo ging het ongeveer ook bij ons”, vertelt Tim.

Doden

In het Kroatische Petrinja kwam een 12-jarige meisje om het leven nadat ze werd bedolven onder het puin. Burgemeester Darinko Dumbovic bevestigde de dood van het kind. ,,Het is verschrikkelijk, er zijn slachtoffers, er zijn gewonden. We zagen een kind sterven op het hoofdplein”, zei hij tegen de nieuwsportal 24sata.hr. Twintig inwoners van de stad zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester is de halve stad verwoest.

In het dorp Majske Polinje, ten westen van Polinje werden vier mensen werden dood gevonden onder het puin van hun huizen. Het gaat om vier mannen, onder wie een vader en zijn zoon, aldus de locoburgemeester van het dorp. Ook de nabijgelegen districtshoofdstad Sisak is zwaar getroffen. De helft van het gemeentehuis is ingestort, aldus burgemeester Kristina Ikic-Banicek. De medewerkers van de gemeente konden zich allemaal in veiligheid brengen. Er waren wat lichtgewonde mensen in de stad die medische hulp kregen, zei ze.

Hulpverleners van het Kroatische Rode Kruis zijn in het gebied om te helpen bij zoek- en reddingsacties, om eerste hulp te bieden en voor psychosociale ondersteuning, laat de organisatie weten. Teams helpen bij evacuaties en zetten tenten op voor mensen die hun huis moesten verlaten.