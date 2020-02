Tóch coronabesmetting op cruiseschip Westerdam

Dode en gewonden bij schietpar­tij in Berlijn

1:41 Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde in de buurt van de evenementenzaal Tempodrom in de wijk Kreuzberg. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het gebied is afgezet door zwaarbewapende agenten.