Toch onderzoek naar dood Ivana Smit

Advocaat Sébas Diekstra bevestigt berichtgeving over de zaak in Maleisische media. ,,Het is heel goed te vernemen dat er nu toch nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak.''



De achttienjarige vrouw overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Op haar lichaam is letsel aangetroffen dat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er sporen van drugs in haar lichaam gevonden.