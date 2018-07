‘Toen ik hoorde dat hij een kind had, brak mijn hart'

VIDEO Armin N. maakt excuus voor mishande­ling Praagse ober

7:29 De Hagenaar Armin N. biedt vanuit de gevangenis in Praag zijn excuses aan voor de ernstige mishandeling van een ober in een restaurant in Praag, eind april. In een brief aan alle Nederlanders biedt hij zijn verontschuldigingen aan ‘voor het voorval en de schaamte die het heeft gebracht aan Nederland en de mensen thuis'.