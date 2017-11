'Toename IS-strijders in Somalië kan hele regio destabiliseren'

Een gewapende Somalische beweging die terreurgroep Islamitische Staat steunt, wint aan kracht. De organisatie beschikt volgens VN-experts mogelijk over circa tweehonderd strijders, terwijl dat er vorig jaar nog enkele tientallen waren. Die toename doet lokale functionarissen vrezen dat de regio een veilige thuishaven wordt voor IS-strijders die uit het Midden-Oosten worden verdreven.

De IS-loyalisten in het noorden van Somalië worden geleid door sjeik Mumin, die volgens overlopers financiële steun en bevelen heeft ontvangen vanuit Irak en Syrië. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van persbureau Reuters.

Functionarissen vrezen dat IS-strijders die uit het Midden-Oosten zijn verdreven nu een veilig heenkomen kunnen zoeken in het Oost-Afrikaanse land. ,,Zelfs een paar honderd gewapende strijders kunnen de hele regio destabiliseren'', waarschuwde een regionale veiligheidsbron over de situatie in Somalië.