Toeristen kunnen hotel niet meer betalen en verstoppen zich maand lang in grot in India

Spaanse politie arresteert ‘een van de meest gezochte buitenland­se IS-strijders’

15:23 In het zuiden van Spanje is een strijder van de islamitische terreurbeweging IS gearresteerd. Volgens Spaanse media gaat het om een van de meest gezochte buitenlandse terreurstrijders van Europa. Hij werd opgepakt tijdens een anti-terrorismeoperatie in de stad Almería.