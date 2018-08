Toeristentreinen botsen in Peru: minstens 15 gewonden

Volledig scherm © AP

De botsing vond gistermorgen omstreeks 9 uur plaatselijke tijd plaats bij Ollantaytambo, een stad zo'n twee uur per trein verwijderd van Machu Picchu. Twee treinen van Incarail en Perurail knalden er op elkaar. Volgens ooggetuigen gebeurde dat na een spoorblokkade door betogers.

,,We stonden ongeveer een uur stil en gingen weer rijden toen de blokkade was opgeheven. Vijf minuten later voelden we een sterke klap van achteren. Een trein van Peru Rail bleek te zijn ingereden op de onze", verklaarde Valeria Lozana tegenover het Peruaanse persbureau Andina.

De politie onderzoekt of het protest het werk was van een groep Peruaanse toeristen die niet konden instappen op een plek die is gereserveerd voor lokale gemeenschappen. Zij krijgen korting op de trein.

Europa, Noord- en Zuid-Amerika

Volgens vervoersmaatschappij Inca Rail viel in haar trein slechts één gewonde en ging het om iemand uit Chili. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn benen. De gewonden in de trein van Peru Rail kwamen volgens Peruaanse media uit Brazilië, Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. De slachtoffers werden overgebracht naar verschillende klinieken in en om de Peruaanse stad Cusco, zo'n 75 kilometer zuidelijker.

Tientallen toeristen zaten door de botsing enkele uren zonder eten, water en airconditioning in de treinstellen. Er was volgens hen geen goede communicatie en toen iedereen de treinen had verlaten, ontstonden lange wachtrijen van mensen op zoek naar een manier om hun reis naar Machu Picchu te vervolgen of terug te keren naar vertrekpunt Cusco.

Het treinverkeer lag volgens de Peruaanse autoriteiten enkele uren stil maar is inmiddels weer hervat.

Bezoekersrecord

Machu Picchu is dé toeristentrekker van Peru en boekte vorig jaar een record van 1,4 miljoen bezoekers. In de piekmaanden juli en augustus bezoeken gemiddeld 5.000 mensen per dag de oude Inca-stad. Dat aantal is het dubbele van de 2.500 bezoekers die de UNESCO aanbeveelt.

