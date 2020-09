Toestand Berlusconi stabiel: oud-premier kreeg dubbele longontsteking door corona

VIDEO Belgische toeriste (26) zwaarge­wond na gefilmde sprong van brug in Italië

6 september Een Belgische toeriste (26) is zwaargewond geraakt na een sprong in zee vanaf een 25 meter hoge brug in Italië. Ze belandde gedeeltelijk op haar rug in het water. De vrouw werd naar een ziekenhuis in Lecce gebracht en onderging een operatie.