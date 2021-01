Toilet voor geheim agenten van gezin Ivanka Trump kost 3000 dollar per maand

Sheldon Adelson (1933-2021): casinoko­ning, Is­raël-lobbyist en suikeroom van Trump

12 januari De Amerikaanse casinomagnaat Sheldon Adelson is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was een belangrijke geldschieter van de Republikeinse partij en ooit een van de rijkste mensen ter wereld. Zijn casino-imperium strekte zich uit tot in Azië, maar zijn hart lag in Israël.