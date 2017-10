Tom Petty (66) laat erfenis met rockklassiekers na

Het was één van de grootste mysteries van de popmuziek. Waarom was Tom Petty aan de andere kant van de oceaan een rockster van het formaat Bruce Springsteen en was hij aan onze oever niet eens half zo populair? Misschien was het die typische Amerikaanse knauw in zijn stem. Of waren zijn teksten te veel sprookjes gesitueerd in het land van de American dream.



Hoe het ook zij: met het overlijden van Petty (66) verliest de popwereld één van zijn invloedrijkste stemmen. Hij wordt overleefd door zijn echtgenote Dana, twee dochters en een kleindochter. Én door een catalogus aan klassieke songs, met Free Fallin’, I Wont Back Down en Learning to Fly als absolute parels.

Bewusteloos

Petty werd zondagavond laat bewusteloos gevonden in zijn huis in Malibu, Californië. Hij had een hartstilstand gehad. Hij overleed een halve dag later in een ziekenhuis in Los Angeles. De zanger had net een omvangrijke tournee afgerond. Petty trad weer samen op met zijn band The Heartbreakers, met wie hij een aan-uit-liefdesaffaire had. De concertreeks vierde het veertigjarig bestaan van de groep. ,,Ik denk dat we nu echt samen blijven’’ had Petty na het slotconcert, vorige week in de Hollywood Bowl, gezegd.



En dat was bijzonder. Want Petty gold als een ondoorgrondelijk en solitair mens. Optreden deed hij mondjesmaat. Liever schaafde hij in de beslotenheid van zijn studio aan zijn songs. In het spoor van Bob Dylan en Neil Young zette hij het Amerikaanse leven op muziek. Een verhalende werkwijze waarmee generatiegenoot Bruce Springsteen in dezelfde vroege jaren zeventig ook experimenteerde. Petty inspireerde er vele hedendaagse muzikanten als Kings of Leon, The Killers en John Mayer mee.

Compositie

Waar Springsteen uiteindelijk ook de hitparades en stadions wereldwijd veroverde, lag Petty’s kracht voornamelijk in de compositie. Niet voor niets zijn voor een nieuwe generatie muziekfans covers van zijn werk bekender dan zijn eigen uitvoeringen. John Mayer zong een fraai zwevend Free Fallin’ en Johnny Cash, op de hielen gezeten door de dood, een ijzingwekkend I Won’t Back Down.



De laatste keer dat Petty in ons land in de hitlijsten stond was met Mary Jane’s Last Dance in 1993. Refugee was in 1980 zijn grootste Nederlandse hitsucces. In die zin succesrijker was zijn samenwerking met Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison en Roy Orbison. Als Traveling Wilbury’s maakten ze twee albums en één grote hit: Handle with Care.



De groepsdynamiek paste Petty. Hij maakte met Full Moon Fever (1989) één legendarisch soloalbum, maar floreerde toch vooral met de Heartbreakers om zich heen. Een uitgesproken showman was hij dan ook niet. Hij figureerde niet op de rode lopers noch mengde hij zich openlijk in het politieke debat.

Zwijgzaam type

,,Ik spreek alleen als ik iets te zeggen heb,’’ zei hij daar zelf over, doelend op zijn muziek. Want ook tijdens optredens was hij doorgaans een zwijgzaam type.