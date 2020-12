Top-dj in Palestina opgepakt voor technorave op 'begraafplaats Mozes': 'Naakte vrouwen op een heilige plek!'

Een belangrijke heilige plek in Palestina was afgelopen weekend het decor van een urenlange technorave. Het omstreden feest leidt tot grote verontwaardiging in het land. Een vooraanstaande vrouwelijke dj is opgepakt op verdenking van het organiseren van het evenement in het met EU-geld opgeknapte heiligdom Nabi Musa. Moslims geloven dat het graf van Mozes zich daar bevindt.

Sama Abdulhadi is een boegbeeld van de Palestijnse dancescene en een gevestigde naam in het wereldwijde dj-circuit. Ze werd zondag aangehouden in de stad Ramallah, nadat zij de avond ervoor een headlinershow had gegeven op een bescheiden technofestival in een moskee op de Westelijke Jordaanoever, tussen Jericho en Jeruzalem.

Abdulhadi zou zich schuldig hebben gemaakt aan heiligschennis van de moskee en het bespotten van Mozes, een belangrijk figuur voor zowel moslims, christenen als joden. Mensenrechtenorganisaties roepen de Palestijnse overheid op haar zo snel mogelijk vrij te laten.

Honkbalknuppels

Op sociale media zijn talloze beelden te zien van honderden jongeren die met elkaar dansen in een gebouw dat normaliter als gebedsoord dient. Zij kregen later op de avond een woeste menigte achter zich aan die lucht had gekregen van het evenement. Sommige demonstranten waren gewapend met honkbalknuppels, zo valt te zien in de filmpjes. ,,Ze hebben alcohol en naakte vrouwen op een heilige plek!” schreeuwden enkele woeste Palestijnen tijdens de bestorming van het feest. Toegesnelde agenten stuurden iedereen naar huis en wisten daarmee een hardhandige confrontatie te voorkomen.

Premier Mohammad Shtayyeh is verbijsterd door de gebeurtenissen en belooft dat hij de verantwoordelijken voor het feest voor de rechter zal slepen. Eén van hen is dj Sama Abdulhadi. Zij wordt aangeklaagd voor het overtreden van artikel 275 van het Palestijnse wetboek van strafrecht, waarin staat dat de ‘ontheiliging’ van heilige plaatsen verboden is. Haar advocaat Hadi Mashal wijst die beschuldiging af. ,,Is haar optreden inderdaad in strijd met dit artikel? Ik zie niet in hoe”, zegt hij tegen CNN. ,,We hopen dat het onderzoek binnen een paar dagen is afgerond.”

Volgens de vader van de dj is zijn dochter onschuldig, omdat het feest niet binnen het heiligdom zou hebben plaatsgevonden, maar vlak daarbuiten. Een petitie waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van Abdulhadi stelt zelfs dat het Palestijnse ministerie schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het evenement, en dat het juist gefilmd moet worden als onderdeel van een breder project ter bevordering van Palestijnse technomuziek.

In de petitie, die al ruim 60.000 keer ondertekend is, staat dat de arrestatie van Abdulhadi door de Palestijnse overheid wordt gebruikt om de ‘publieke verontwaardiging’ tegen te gaan. ,,Het gaat hier om een officiële ontduiking van verantwoordelijkheid in plaats van het onder ogen zien van een juridische crisis”, valt te lezen. Abdulhadi’s aanvraag voor vrijlating op borgtocht is afgewezen. Zij moet nu de jaarwisseling in de gevangenis doorbrengen.

Ammar Dweik, directeur van de Onafhankelijke Palestijnse Commissie voor Mensenrechten, pleit voor haar onmiddellijke vrijlating. ,,We hebben vandaag om vrijlating gevraagd omdat haar arrestatie niet logisch is. Ze had toestemming gekregen van het ministerie van Toerisme. Nebi Mussa is niet alleen een religieuze, maar ook een toeristische plaats. Als elektronische muziek er niet geschikt voor was, had het ministerie geen toestemming mogen geven.”

Het Palestijnse ministerie van Toerisme ontkent echter het feest te hebben goedgekeurd. Een woordvoerder sluit niet uit dat wellicht het ministerie van Religieuze Zaken groen licht heeft gegeven voor de festiviteiten. Religieuze Zaken ontkent op haar beurt eveneens stellig permissie te hebben gegeven voor het evenement. ,,Ik voel walging en woede over wat er bij Nabi Musa gebeurd is. Ik weet nog niet wie er voor deze zonde verantwoordelijk is, maar zij zullen passend gestraft worden voor deze wandaad”, aldus een woordvoerder van de premier. ,,Een moskee is een huis van God. De heiligheid ervan is de heiligheid van de religie zelf.“

In de afgelopen dagen vernielden diverse boze Palestijnen uit protest al het meubilair uit een hostel in het gebouw van de moskee. De spullen werden buiten in brand gestoken, valt te zien in onderstaande Twitterfilmpjes.

