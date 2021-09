Topadviseur president Oekraïne overleeft moordaanslag op auto

Jonge verdachte van moord op homoseksue­le David (42) weggelopen uit Vlaamse instelling

21 september Een van de drie minderjarigen die in maart werd aangehouden op verdenking van de geruchtmakende moord op de 42-jarige David Polfliet uit het Belgische Sint-Niklaas, is spoorloos. Hij liep weg uit de instelling in Wingene - onder Brugge - waar hij door de jeugdrechter was geplaatst. Ook een tweede patiënt, die er verblijft op verdenking van een ander strafbaar feit, nam de benen.