Topbestuurder Beyond Meat gearresteerd na beet in neus

De ruzie ontstond volgens de lokale nieuwszender KNWA/KFTA na een Americanfootballwedstrijd in Fayetteville in de staat Arkansas. Nadat een auto de terreinwagen van Ramsey had geraakt, zou de Beyond Meat-bestuurder kwaad zijn uitgestapt en een ruit van de andere auto hebben ingeslagen. Vervolgens sloeg hij de bestuurder en beet hij ook in diens neus.