Topfunctionaris Catalonië opgepakt vanwege verboden referendum

Volgens plaatselijke media zijn in meerdere panden van de regionale regering invallen gedaan. De krant La Vanguardia bericht dat in totaal twaalf arrestaties zijn verricht.



Separatistische politici willen 1 oktober een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië houden. Volgens de nationale regering in Madrid is dat in strijd met de grondwet en mag de stembusgang niet plaatsvinden. Spaanse opperrechters hebben het referendum vooralsnog verboden.



De Guardia Civil is ook kantoren van de Catalaanse regering binnengevallen waar het bestuur zich bezighoudt met onder meer buitenlandse relaties en sociale zaken.