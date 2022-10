Topman Russische spoorwegen dood aangetroffen op zijn balkon in Moskou

De 52-jarige Pavel Pchelnikov werd woensdagochtend rond 6.30 uur lokale tijd levenloos gevonden op het balkon van zijn flat in Moskou. Hij was de directeur van een belangrijke dochteronderneming van de Russische spoorwegen. Hij zou er onlangs van zijn beschuldigd het Russische spoorwegnet onvoldoende te hebben beschermd tegen aanvallen van hackers. De politie onderzoekt zijn dood.

Weer een oligarch dood: ‘Erg onwaarschijnlijk dat er sprake is van zelfmoord of ongeluk’

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl , bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Lange lijst verdachte overlijdens

De dood van Pchelnikov is de voorlopig laatste in een hele reeks van verdachte overlijdens in de ‘inner circle’ van Vladimir Poetin. Op 24 september werd bekend dat een oud-rector (72) van een trap gevallen was in Moskou. Anatoly Gerashchenko stond jarenlang aan het hoofd van het Moscow Aviation Institute (MAI), dat banden heeft met het Russische ministerie van Defensie.