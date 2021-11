Topman van Twitter stapt binnenkort op

De 45-jarige Dorsey is een van de oprichters van Twitter en was van 2006 tot en met 2008 al eens topman. In 2015 werd hij opnieuw topman. In de tussentijd richtte Dorsey betalingsbedrijf Square op waarvan hij ook topman was. Daarmee was Dorsey in de zeldzame positie de leiding te hebben over twee beursgenoteerde bedrijven. Een aantal grote investeerders hebben zich openlijk afgevraagd of hij beide bedrijven kan leiden.