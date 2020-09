Topviroloog voor rechter na ‘roekeloze uitspraken': ‘Hij moet stoppen met Twitter’

Eind augustus startte bedrijfsleider Rudi De Kerpel samen met vijf andere ondernemers een petitie tegen Van Ranst, omdat hij uitspraken deed die tot verwarring bij de bevolking en economische schade zouden hebben geleid. De Kerpel stapte, als enige van de zes ondernemers, ook naar de burgerlijke rechter en startte een burgerlijke procedure tegen Van Ranst. De topviroloog tweette toen dat het aantal coronabesmettingen in Antwerpen de hoogte in ging, en dat het beter zou zijn als mensen de stad zouden mijden.

Volledig scherm Marc Van Ranst verschijnt voor de rechter in Mechelen na een klacht wegens “roekeloze uitspraken”. © David Legreve

,,Mijn cliënt heeft economische schade geleden door de uitspraken van mijnheer Van Ranst”, zei advocaat Walter Damen, die de belangen van De Kerpel vertegenwoordigt. ,,Daarnaast wil hij zelf het voortouw nemen om een goed coronabeleid en communicatie daaromtrent af te dwingen. De communicatie van Van Ranst is niet erg consequent en brengt ondernemers schade toe. Festivals, reizen, horeca... heel wat sectoren krijgen maatregelen opgelegd maar die wijzigen constant. Mensen weten niet meer wat ze moeten doen en blijven weg.”



,,Adviezen worden constant aangepast, ook op Twitter. De ene keer is het A, de andere keer is het B. Ik heb vandaag dan ook opgeroepen om te stoppen met tweeten, zeker over deze zaak. Dit is geen twitteroorlog”, klinkt het. ,,Niemand, en zeker de tegenpartij niet, zal mij kunnen doen zwijgen. Mijn taak is om de bevolking in te lichten, en dat zal ik blijven doen. Punt”, reageert Van Ranst duidelijk. Hij voegt er ook aan toe dat hij de bewuste tweet waarin hij oproept om niet naar Antwerpen te gaan, vandaag opnieuw zou versturen. ,,Het zou schuldig verzuim zijn moest ik dat niet doen”.

Uitstel

Van Ranst heeft het volle vertrouwen dat hij deze zaak zal winnen, maar betreurt de tijd die hij ermee verliest. ,,Deze zaak is bijzonder lachwekkend“ klinkt het. “De enige bedoeling van de tegenpartij is om mij tijd te laten verliezen, zodat ik mij niet aan mijn andere taken kan wijten. Maar ik zal dit zonder enige twijfel winnen”, klinkt het vastberaden. ,,Ik wil graag een rechtszaak winnen van een topadvocaat.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Damen wuift de kritiek van Van Ranst over het gevraagde uitstel weg. ,,Uitstel op een inleidende zitting is gebruikelijk. Het is de meest normale gang van zaken om een conclusieagenda vast te leggen, wanneer de inleidingskamer oordeelt dat er een debat gevoerd moet worden”, reageert hij. De zaak gaat weer verder op 3 november. De Kerpel dient een schadeclaim in van 5.000 euro.

“Pestgedrag”

Zoals Van Ranst na de zitting al liet blijken, is hij niet van plan zich het zwijgen te laten opleggen. De viroloog haalde gisteren dan ook fel uit naar de tegenpartij, en deed dat via Twitter. ,,De Kerpel en Damen misbruiken de rechtbank om via een showproces pestgedrag te stellen”, schrijft hij. ,,Pestgedrag is De Kerpel trouwens niet vreemd. Op Twitter beschimpt hij mij steevast als ‘Rat’”.

Ondertussen zetten Van Ranst en De Kerpel hun ruzie voort op Twitter nadat De Kerpel opmerkte dat de viroloog de zaak ‘voor het publiek gooide’. ,,Nu nog mooier, Rudi! Jij ging met je verhaal naar de hoofdredactie van Het Laatste Nieuws (een Belgische krant, red.) een kleine week voor je mij een dagvaarding stuurde, en nu zou je het mij kwalijk nemen dat ik bericht over een openbare zitting voor de rechtbank van eerste aanleg!”, schrijft Van Ranst.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © David Legreve

Volledig scherm Marc Van Ranst verschijnt voor de rechter in Mechelen na een klacht wegens “roekeloze uitspraken”. Hij is een aandacht toeschouwer bij het interview van meester Walter Damen aan vtm © David Legreve